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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Сергей Лазарев высказался о суррогатном материнстве своих детей

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Сергей Лазарев высказался о суррогатном материнстве своих детей
фото: pixabey

Певец Сергей Лазарев заявил, что суррогатные матери никогда не предъявят права на его детей. Он никому не отдаст пятилетнего Никиту и годовалую Анну.

36-летний артист выразил мнение, что способ появления детей на свет не играет особой роли при создании счастливой семьи. "Главное - чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ - второстепенный вопрос", - подчеркнул Лазарев.

Музыкант также добавил, что суррогатные матери не являются биологическими матерями его детей, поэтому они не заявят свои права на Анну и Никиту. 

СЕ

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