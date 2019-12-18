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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Басков рассказал, в чем видит смысл жизни

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Басков рассказал, в чем видит смысл жизни
Фото: соцсети

Николай Басков посетил шоу Максима Галкина, где рассказал, что считает смыслом жизни. Также 43-летний певец признался, что для него стало тяжелым опытом прослушивание нынешней молодёжной музыки.

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Басков отметил, что разбирается в музыкальных предпочтениях молодежи. При этом он возмутился, что современные рэп-музыканты убеждают слушателей, что надо верить лишь в себя, а также, что в жизни нет смысла. Певец рассказал, что считает главным в жизни. По его словам, нужно любить всё, что тебя окружает.

«Это любовь. Любовь ко всему, что ты делаешь, с кем ты общаешься», - высказал свое мнение «золотой голос России».

АБ

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