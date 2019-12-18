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18 декабря 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta.ru

Фотобанк АН

Стали известны новые подробности смерти актера Дмитрия Марьянова. Их раскрыл адвокат директора реабилитационного центра «Феникс» Игорь Баранов.

По официальной версии актер умер из-за разрыва подвздошной вены. Но, по словам Баранова, они провели новую экспертизу в Санкт-Петербурге. По ее результатам стало понятно, что Марьянов скончался после удара в область живота.

Исследования, которые проводились до этого, говорили: в вене артиста забился фильтр, вследствие чего поднялось давление, и случился разрыв. Но такой ответ не устроил следствие, поэтому была назначена еще одна экспертиза.

Известно, что Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года. Прощание прошло 18 октября в Центральном доме кино в Москве. Похоронили его на Химкинском кладбище Москвы.