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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Новые подробности смерти актера Дмитрия Марьянова

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta.ru

Новые подробности смерти актера Дмитрия Марьянова
Фотобанк АН

Стали известны новые подробности смерти актера Дмитрия Марьянова. Их раскрыл адвокат директора реабилитационного центра «Феникс» Игорь Баранов.

По официальной версии актер умер из-за разрыва подвздошной вены. Но, по словам Баранова, они провели новую экспертизу  в Санкт-Петербурге. По ее результатам стало понятно, что Марьянов скончался после удара в область живота.

Исследования, которые проводились до этого, говорили: в вене артиста забился фильтр, вследствие чего поднялось давление, и случился разрыв. Но такой ответ не устроил следствие, поэтому была назначена еще одна экспертиза.

Известно, что Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года. Прощание прошло 18 октября в Центральном доме кино в Москве. Похоронили его на Химкинском кладбище Москвы.

ЕЧ

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