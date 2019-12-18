Садальский посвятил едкое стихотворение Собчак, которая не любит полных людей

Известный актер Станислав Садальский посвятил Ксении Собчак едкое стихотворение о людях, которые любят поесть на ночь. Ранее стало известно, что журналистка очень не любит полных мужчин и женщин.
Ладно, сами начнете полнеть,
Ваша Муза, идя с вами в ногу,
За компанию станет жиреть.
И доймет вас приходом Бессонница,
Муза будет спокойно же спать,
Ей не стоит совсем беспокоиться,
Где свалиться на пол иль кровать.
Ах, не ешьте вы на ночь помногу,
И не будет причин горевать.
Вы не станете Дури в угоду,
Ерунду вот такую писать…"
Подписчики Станислава пришли в восторг от его поэзии и отметили, что он "отбрил" Ксению, но при этом смог никого не оскорбить лично.