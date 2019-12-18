Садальский посвятил едкое стихотворение Собчак, которая не любит полных людей

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18 декабря 2019, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

актер Станислав Садальский, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Известный актер Станислав Садальский посвятил Ксении Собчак едкое стихотворение о людях, которые любят поесть на ночь. Ранее стало известно, что журналистка очень не любит полных мужчин и женщин.

Садальский, который сам имеет лишний вес, решил подойти к ситуации творчески и ответить Собчак стихотворением. "Ах, не ешьте вы на ночь помногу,

Ладно, сами начнете полнеть,

Ваша Муза, идя с вами в ногу,

За компанию станет жиреть.

И доймет вас приходом Бессонница,

Муза будет спокойно же спать,

Ей не стоит совсем беспокоиться,

Где свалиться на пол иль кровать.

Ах, не ешьте вы на ночь помногу,

И не будет причин горевать.

Вы не станете Дури в угоду,

Ерунду вот такую писать…"

Подписчики Станислава пришли в восторг от его поэзии и отметили, что он "отбрил" Ксению, но при этом смог никого не оскорбить лично.