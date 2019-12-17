Бывший муж Булановой футболист Радимов еще не знает, что певица собирается замуж

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17 декабря 2019, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Татьяна Буланова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Бывший муж Татьяны Булановой футболист Владислав Радимов еще не знает, что его бывшая супруга влюблена и может выйти за нового возлюбленного замуж. Татьяна Буланова после развода с Радимовым жили под одной крышей, вместе воспитывали общего сына. Никите Радимову - 12 лет.

Красавице певице периодический приписывали романы. А недавно Татьяна призналась, что в ее жизни появился любимый мужчина. Его имя она раскрывать категорически отказывается. Но намекнула, что мужчина ей так нравится, что она может выйти за него замуж.

Как реагирует на нового жениха мамы сын Радимова, Таня не рассказывает. На свадьбу Буланова бывшего мужа не пригласит, не хочет обижать. А Радимов растерялся от вопросов о его реакции на новое замужество бывшей супруги.