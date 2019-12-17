77-летняя телеведущая Ангелина Вовк собралсь замуж

//Шоу-бизнес 13+

17 декабря 2019, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Aнгелина Вовк, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Ангелина Вовк собрались замуж. 52-летний давний друг Ангелины Вовк, историк музыки Михаил Куницын сделал предложение 77-летней возлюбленной. Ангелина Вовк подтвердила, что Куницын сделал ей предложение, и она согласилась выйти за него замуж.

Бывший муж Татьяны Догилевой сатирик Михаил Мишин не скрывает 29-летнюю возлюбленную

Михаил Куницын моложе известной телеведущей более чем на 25 лет. Куницын и Вовк знакомы уже давно. Они вместе путешествуют, выходят вместе на светские мероприятия и вместе проводят концерты. По поводу свадьбы Ангелина Михайловна раздумывает, - сообщает lady.mail.ru.

У Ангелины Вовк было два официальных брака. Первая семья телеведущей продержалась 16 лет, второй брак — 13. Детей у артистки нет.

Недавно стало известно, что 72-летний сатирик Михаил Мишин женится на 29-летней возлюбленной, а свадьбу они "зажмут".