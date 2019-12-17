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17 декабря 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

сваха Роза Сябитова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитую российскую сваху, ведущую программы "Давай поженимся" Розу Сябитову бросил бойфренд ради молодой возлюбленной. Мужчина якобы женился на своей избраннице, когда телезвезда была в отъезде.

Отмечается, что новая жена бывшего бойфренда Сябитовой моложе него на 30 лет – она является ровесницей дочери Розы.

Сваха призналась, что это неприятный момент в ее жизни, который она довольно тяжело переживает. Сябитова также отметила, что так не сочувствовала бы новой возлюбленной своего экс-мужчины, если бы у нее был меркантильный интерес – известно, однако, что в данном случае речь идет о "настоящей любви".