Кристину Асмус без нижнего белья заподозрили в использовании фоторедакторов

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15 декабря 2019, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Супруга Гарика Бульдога Харламова, актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram размышлениями относительно мимолетности бытия. И выложила провокационное фото.

"Вы серьезно?! Новый год уже через 2,5 недели? Как?! Как так быстро летит время??? По моим ощущениям сейчас максимум октябрь... И мне 24, а не 31", - подписала снимок Асмус, дополнив текст "смайликами".

Но фолловеров куда больше заинтересовала не подпись к посту, а фотография Асмус без бюстгальтера: "Лучше меньше фотошопить, левый глаз ниже съехал...", "Я так фотошопила в первом классе" - отметили под фото.

"Это все мои бесконечные пластические операции. Не могу остановиться никак", - прокомментировала актриса подобные замечания в свой адрес, чем вызвала бурную одобрительную реакцию многочисленных поклонников.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)13 Дек 2019 в 7:58 PST