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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю: "Жесть какая-то"

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю:
фото: pixabay.com

Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин поделился историей о третьем ДТП за неделю. Известно, что накануне младший наследник знаменитости попал в серьёзную аварию со своей возлюбленной, а после больницы в его такси врезался микроавтобус.

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", - признался 21-летний юноша.

Арсений отметил, что ничего серьёзного не произошло. По его словам, машины легонько ударились друг о друга. Сын Валерии уточнил, что на его автомобиле помяло только номерную рамку. При этом "гайцов" молодой человек вызывать не стал.

БА

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