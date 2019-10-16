Алексей Ягудин раскрыл лечение супруги Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре

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16 октября 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Aлексей Ягудин, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Знаменитый Алексей Ягудин раскрыл лечение своей супруги Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре. Ягудин в день, когда Татьяна перенесла операцию, не стал комментировать самочувствие жены.

Знаменитая фигуристка Татьяна Тотьмянина прооперирована в онкоцентре

Тотьмяниной удалили новообразование в желчном пузыре через небольшой разрез. В клинике врачи удалили орган методом лапароскопии. Часть новообразования отправили на исследование. Она чувствует себя нормально. СМИ написали вчера, что Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализировала.

Ягудин уточнил, что правда, а что - слухи. Он подтвердил, что Татьяна была госпитализирована в онкоцентр. Но то, что хирургическое вмешательство была внеплановым, оказалось слухом. "Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке" - сообщил Ягудин. "Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернётся к своим друзьям и поклонникам", - рассказал фигурист и поблагодарил всех за поддержку.

После того, как Алексей Ягудин публично рассказал, что видео, как к дому Анастасии Заворотнюк подъезжала скорая помощь, на него ополчились некоторые фигуристы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)15 Окт 2019 в 8:58 PDT