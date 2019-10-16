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16 октября 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Anton Merkurov, globallookpress.com

Актрису Екатерину Климову оценивают, как одну из самых красивых российских актрис. 41-летняя Климова опубликовала в Инстаграм новое фото и разочаровала часть своих поклонников. Катя сфотографировалась на берегу моря в Калининграде в шубке, под зонтиком и в солнцезащитных очках.

"Идеальное сочетание природных оттенков, песок, море, баргузинский соболь", - прокомментировали разбирающиеся в мехах. Несколько человек разочарованы, что знаменитая актриса примерила шубу из натурального меха. "Как всегда, красивая, но было бы еще лучше с искусственным мехом", - пишут защитники животных. "Эм… Надеюсь, это искусственный мех. Сейчас считается моветоном носить натуральный мех", — пишут фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)15 Окт 2019 в 8:11 PDT