Рэпер Баста стал Абрамовичем, но очень маленьким. Он купил футбольный клуб

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15 октября 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: coцсеть

Василий Вакуленко или рэпер Баста стал владельцем собственного футбольного клуба. Конечно, он не Абрамович и британский «Челси» ему не по карману, но вот на ФК СКА Ростов-на-Дону денег вполне хватило.

Он закрыл долговые обязательства и пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся управлением. «Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали игроков и обсуждали стратегию развития», -рассказал музыкант.

А еще Вакуленко нашел спонсоров, которые поверили, что у команды есть будущее и вложили деньги. «Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Надеюсь, шаг за шагом, при поддержке болельщиков армейцев, мы добьёмся нужного результата. Мне хотелось бы, чтобы у нас получилось», - строит радужные футбольные планы рэпер Баста.

«Владелец футбольного клуба, это уровень. Это не бургеры лепить!», «Теперь треки Басты будут гимном ростовчан», «Кому нужен этот футбол когда в стране полная шляпа, лучше бы ваши спонсоры старикам выплатили пособие которые с голоду пухнут», - пишут пользователи в комментариях.