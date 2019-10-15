СМИ: девушка Алибасова-младшего сбежала в Калининград после того, как он 26 раз ударил ее

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15 октября 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В СМИ во вторник, 15 октября, появилась информация о том, что девушка Бари Алибасова-младшего сбежала в Калининград после того, как молодой мужчина не менее 26 раз ударил ее тупым предметом.

Официальный представитель девушки, юрист Александр Бенхин, заявил, что она жила с сыном известного продюсера с марта текущего года, передает teleprogramma.pro. Якобы Бари Алибасов-младший не раз поднимал руку на возлюбленную, но в последний раз перешел все границы.

Бенхин отметил, что пострадавшая сбежала на свою малую родину – в Калининград. Там она сняла побои. В настоящий момент девушка готовит заявление в полицию, отмечает телеканал "360".

