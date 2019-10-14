"Трицепс, передняя дельта и чуть-чуть пресс", - 56-летняя Ингеборга Дапкунайте показала, как работает над фигурой

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14 октября 2019, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ингеборга Дапкунайте, City News Moskva, globallookpress.com

Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным ногам знаменитости.

Оказывается, сохранить фигуру Ингеборге Дапкунайте помогают регулярные тренировки, а не только диета. Актриса под руководством фитнес-инструктора работает над мышцами рук, над прессом. Не секрет, что у женщин возраста актрисы предплечья, бедра - проблемные зоны. Дапкунайте давно следит за руками, делает специальные упражнения. Актриса опубликовала видео из спортзала и восхитила фолловеров, как легко она отжимается.

"Трицепс, передняя дельта и чуть-чуть пресс" — поделилась Ингеборга Дапкунайте планом тренировки. "Герой" - оценили упорство Ингеборги в борьбе за стройность ее колени Марина Александрова и Виктория Исакова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga)13 Окт 2019 в 6:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga)30 Июн 2019 в 3:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga)10 Июн 2019 в 7:28 PDT