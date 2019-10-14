"Трицепс, передняя дельта и чуть-чуть пресс", - 56-летняя Ингеборга Дапкунайте показала, как работает над фигурой

Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным ногам знаменитости.
Оказывается, сохранить фигуру Ингеборге Дапкунайте помогают регулярные тренировки, а не только диета. Актриса под руководством фитнес-инструктора работает над мышцами рук, над прессом. Не секрет, что у женщин возраста актрисы предплечья, бедра - проблемные зоны. Дапкунайте давно следит за руками, делает специальные упражнения. Актриса опубликовала видео из спортзала и восхитила фолловеров, как легко она отжимается.
"Трицепс, передняя дельта и чуть-чуть пресс" — поделилась Ингеборга Дапкунайте планом тренировки. "Герой" - оценили упорство Ингеборги в борьбе за стройность ее колени Марина Александрова и Виктория Исакова.
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