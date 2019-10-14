Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Трицепс, передняя дельта и чуть-чуть пресс", - 56-летняя Ингеборга Дапкунайте показала, как работает над фигурой

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

"Трицепс, передняя дельта и чуть-чуть пресс", - 56-летняя Ингеборга Дапкунайте показала, как работает над фигурой
Ингеборга Дапкунайте, City News Moskva, globallookpress.com

Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным ногам знаменитости.

Оказывается, сохранить фигуру Ингеборге Дапкунайте помогают регулярные тренировки, а не только диета. Актриса под руководством фитнес-инструктора работает над мышцами рук, над прессом. Не секрет, что у женщин возраста актрисы предплечья, бедра - проблемные зоны. Дапкунайте давно следит за руками, делает специальные упражнения. Актриса опубликовала видео из спортзала и восхитила фолловеров, как легко она отжимается.

"Трицепс, передняя дельта и чуть-чуть пресс" — поделилась Ингеборга Дапкунайте планом тренировки. "Герой" - оценили упорство Ингеборги в борьбе за стройность ее колени Марина Александрова и Виктория Исакова.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga)13 Окт 2019 в 6:43 PDT

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga)30 Июн 2019 в 3:01 PDT

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga)10 Июн 2019 в 7:28 PDT

ИЧ

//картина дня

В Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь. В королевстве считают…

Политика

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность военного конфликта между Россией и Турцией в Сирии. Представитель Кремля отметил, что наша страна не хотела бы даже рассматривать такой вариант.

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война. Соответствующий прогноз озвучил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным…

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании 25-летней израильтянки Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет…

В Петербурге ночью неизвестный мужчина похитил девушку, а перед тем, как усадить ее автомобиль, что-то воткнул ей в шею. Девушку, которой примерно 25 лет…

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков…

//новости ан

Московская мэрия сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города по цене, которая в 20 раз меньше рыночной. И ту они не платят и задолжали почти 3 миллиона…

//новости ан

В российской глубинке люди уже давно перестали верить в справедливость. Вот и в Красноярске жители опасаются, что убийцы одного из местных парней могут избежать наказания…

//новости ан

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти пришли молодые…

//новости ан

В МГУ задержали пятерых студентов, которые задали ректору неудобный вопрос. У Виктора Садовничего поинтересовались, почему ВУЗ не заступается за арестованного аспиранта…

//новости ан

До сих пор не утихают разговоры о высказывании министра обороны Латвии насчет «героях-легионерах СС». Разумеется, латышских легионерах СС. Партия «Согласие» направила…