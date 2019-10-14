В семье олимпийской чемпионки, фигуристки Татьяны Навки заведена традиция - в выходные париться в бане. Навка - трудоголик. Всю неделю она работает над новым ледовым шоу, старшая дочь Саша Жулина - учится в вузе, у младшей Нади Песковой - свои занятия. А в конце недели большое семейство собирается вместе.
Младшую ночь Надюшу Навка воспитывает не так, как Александру. Малышка учится петь, изучает иностранные языки, катается на коньках. К бане Татьяна Надю приучила чуть ли не с рождения. Навка опубликовала в Инстаграм фото из бани. Естественно, что без косметики и макияжа. Польза бани и парилки известна давно. Татьяна в халатике и полотенце так молодо выглядит после парилки, что фолловеры ей позавидовали: "Без макияжа гораздо лучше! Такая молодая и красивая".
"Какие красивые глаза у девочек", "Милашки такие" - заметили подписчики.
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