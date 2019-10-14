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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Бывший муж Марии Порошиной Илья Древнов не принял поздравление с рождением мальчика

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший муж Марии Порошиной Илья Древнов не принял поздравление с рождением мальчика
Илья Древнов, фото из соцсети

Актриса театра и кино Мария Порошина после развода с Ильей Древновым родила сына. Поклонники Порошиной и волновались за нее, и из любопытства интересовались, кто же стал отцом пятого ребенка актрисы.

Предполагали, что Мария родила от Ильи Древнова, отца троих дочек, и рассталась с ним. Древнов долгие месяцы не давал комментариев после развода, но наконец решился на откровение.

В разговоре с Борисом Корчевниковым, ведущим программы "Судьба человека" Илья не принял поздравление с рождением сына, пояснив, что это не его ребенок. Подробностей по поводу рождения сына у Марии Порошиной он не раскрыл.  По словам Древнова, он поддерживает хорошие отношения с бывшей женой. Регулярно видится с дочками Серафимой, Аграфеной и Глафирой, занимается их воспитанием.

 
 
 
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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)7 Июл 2019 в 2:15 PDT

Отец старшей дочери Марии Порошиной - актер Гоша Куценко. Он во всем помогает маме своей взрослой дочки Полины.

 
 
 
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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)29 Июл 2019 в 9:24 PDT

 
 
 
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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)27 Июл 2019 в 1:20 PDT

А вот имя отца сына Андрея Порошина держит в тайне.

ИЧ

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