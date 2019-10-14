Бывший муж Марии Порошиной Илья Древнов не принял поздравление с рождением мальчика

Актриса театра и кино Мария Порошина после развода с Ильей Древновым родила сына. Поклонники Порошиной и волновались за нее, и из любопытства интересовались, кто же стал отцом пятого ребенка актрисы.
Предполагали, что Мария родила от Ильи Древнова, отца троих дочек, и рассталась с ним. Древнов долгие месяцы не давал комментариев после развода, но наконец решился на откровение.
В разговоре с Борисом Корчевниковым, ведущим программы "Судьба человека" Илья не принял поздравление с рождением сына, пояснив, что это не его ребенок. Подробностей по поводу рождения сына у Марии Порошиной он не раскрыл. По словам Древнова, он поддерживает хорошие отношения с бывшей женой. Регулярно видится с дочками Серафимой, Аграфеной и Глафирой, занимается их воспитанием.
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Отец старшей дочери Марии Порошиной - актер Гоша Куценко. Он во всем помогает маме своей взрослой дочки Полины.
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А вот имя отца сына Андрея Порошина держит в тайне.