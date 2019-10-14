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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Актриса Дарья Сагалова заявила, что после каждой беременности легко сбрасывала по 20 кг

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Дарья Сагалова заявила, что после каждой беременности легко сбрасывала по 20 кг
фото: pixabay.com

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе", мать троих детей Дарья Сагалова сообщила, что после каждой беременности легко сбрасывала по 20 килограммов. Актриса находится сейчас в прекрасной форме.

Дарья отметила, что за все беременности набирала минимум по два десятка килограммов, но с каждым разом ей удавалось все быстрее от них избавляться. Сагалова считает, что организм адаптируется к изменениям. Артистка, однако, добавила, что пока не планирует снова проверять свое тело на "выносливость", сообщает "СтарХит".

В настоящий момент Дарья не слишком довольна своей фигурой, несмотря на комплименты поклонников По ее словам, ей уже удалось вернуть нормальный вес после третьих родов, однако мышцы ослабли и кожа пока не пришла в тонус. 

ЕТ

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