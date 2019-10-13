Жизнь после «Ленинграда»: Шнуров рассказал, как проводит утро «безработный музыкант»

//Шоу-бизнес 13+

13 октября 2019, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Музыкант и теперь уже бывший лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, чем планирует заниматься после распада музыкального коллектива. Шнуров признался, что уже знает, на что потратить освободившееся время.

Сколько российские звёзды получают за проведение свадеб?

По словам артиста, после прекращения гастролей он наконец сможет потратить время на чтение книг и прослушивание любимой музыки. При этом Шнуров подчеркнул, что больше не планирует выступать публично, передаёт Пятый канал.

«В принципе люди когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь. Слава богу, что нет будильника и мне не нужно куда-то бежать. Если нет самолета. А самолета нет. Потому что я не буду выступать публично. Это класс!» - поделился планами музыкант.