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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Жизнь после «Ленинграда»: Шнуров рассказал, как проводит утро «безработный музыкант»

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Жизнь после «Ленинграда»: Шнуров рассказал, как проводит утро «безработный музыкант»
Фото: соцсети

Музыкант и теперь уже бывший лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, чем планирует заниматься после распада музыкального коллектива. Шнуров признался, что уже знает, на что потратить освободившееся время.

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По словам артиста, после прекращения гастролей он наконец сможет потратить время на чтение книг и прослушивание любимой музыки. При этом Шнуров подчеркнул, что больше не планирует выступать публично, передаёт Пятый канал.

«В принципе люди когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь. Слава богу, что нет будильника и мне не нужно куда-то бежать. Если нет самолета. А самолета нет. Потому что я не буду выступать публично. Это класс!» - поделился планами музыкант.

АБ

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