Виторган впервые прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова

Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган впервые после церемонии бракосочетания прокомментировал свадьбу телеведущей и режиссёра Константина Богомолова.
Виторган заявил, что ранее не давал своих комментариев по этому вопросу, поскольку не хотел стать очередным человеком, обсуждающим свадьбу Собчак и Богомолова. При этом он отметил, что не смеялся над церемонией, как об этом рассказывали в некоторых источниках.
«Я был на свадьбе Собчак, на одной из. У меня есть к этому свое отношение, оно осталось со мной, а Ксения пошла жить дальше», - рассказал актёр в программе «На троих» на YouTube-канале RTVI.