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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Виторган впервые прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова

, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Виторган впервые прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова
Фото: соцсети

Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган впервые после церемонии бракосочетания прокомментировал свадьбу телеведущей и режиссёра Константина Богомолова.

Виторган заявил, что ранее не давал своих комментариев по этому вопросу, поскольку не хотел стать очередным человеком, обсуждающим свадьбу Собчак и Богомолова. При этом он отметил, что не смеялся над церемонией, как об этом рассказывали в некоторых источниках.

«Я был на свадьбе Собчак, на одной из. У меня есть к этому свое отношение, оно осталось со мной, а Ксения пошла жить дальше», - рассказал актёр в программе «На троих» на YouTube-канале RTVI.

АБ

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