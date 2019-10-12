81-летнюю актрису Джейн Фонду арестовали в Вашингтоне

81-летнюю звезду Голливуда, легендарную актрису Джейн Фонду арестовали в Вашингтоне. Согласно последней информации, на знаменитость надели наручники и провели ее по главной площади столицы США.
Причиной ареста Джейн Фонды стала демонстрация, которую она организовала – актриса требовала принять меры для борьбы с глобальным потеплением. По инициативе звезды на центральной площади Вашингтона собралась большая толпа, участники которой устроили на ступеньках Капитолия сидячую забастовку.
Фонда была задержана как зачинщица акции и доставлена в полицию, сообщает "7 Дней".