Какое время - такие и феи. В новой «Золушке» крестную волшебницу сыграет темнокожий актер

//Шоу-бизнес 13+

12 октября 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фею в новой проекте компании Sony - сказке-мюзикле «Золушке» сыграет темнокожий актер Билли Портер. Открытый гей, звезда сериала «Американская история ужасов», поражающий своими роскошными платьями на светских раутах, согласился на роль феи-крестной.

Ну, если уж быть точной, то крестная волшебница в экранизации превратится в фея, да еще и темнокожего. И не понятно, что больше взбесило консервативную аудиторию. Но многие пользователи уже заявили, что не пойдут на фильм.

Самому Билли Портеру уже 50 лет. За свою карьеру он успел получить три самых престижных премии США. «Эмми» Портер получил роль в сериале «Поза», «Грэмми» — за лучшим альбом на основе театрального мюзикла «Чумовые боты», а «Тони» — за лучшую мужскую роль в той же постановке. Чтобы вступить в неофициальный клуб самых титулованных звезд США с названием EGOT, ему осталось получить «Оскар».

Золушку сыграет кубино-американская певица Камила Кабельо, которая получила известность после участия в американской версии песенного шоу талантов X-Factor, а продюсером выступит известный ведущий Джеймс Корден.