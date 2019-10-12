//Шоу-бизнес 13+

12 октября 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фильм режиссера Тодда Филлипса "Джокер" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны (за девять дней) более 1 миллиарда 13 миллионов рублей. Триллер вышел в широкий прокат в России 3 октября.

В день премьеры "Джокер" заработал более 100 миллиона рублей, а в первые выходные около 634 миллионов рублей.

Информация Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) опубликована на сайте Фонда кино.

С начала проката в России фильм Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли посмотрели более 3,5 миллиона зрителей.

Триллер "Джокер" попал в ТОП-10 лучших фильмов всех времен по версии IMDb, картина в рейтинге на 10 месте.