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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения о ее предкоматозном состоянии

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения о ее предкоматозном состоянии
фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк вечером в пятницу, 11 октября, прокомментировали данные о ее предкоматозном состоянии. Подобные новости ранее опубликовали некоторые средства массовой информации.
 
На официальной страничке Анастасии в соцсети Instagram подчеркивается, что данные о предкоматозном состоянии актрисы не соответствуют действительности.
 
Близкие Заворотнюк призвали общественность дать им право спокойно пережить тяжелые времена. Члены семьи артистки также пристыдили журналистов, которые караулят ее родственников у дома, пытаясь "добыть" эксклюзивные кадры.
 
 
 
 
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Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)11 Окт 2019 в 7:41 PDT

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