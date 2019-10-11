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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Юлия Высоцкая рассказала, как стать женственной и побороть свои комплексы

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Высоцкая рассказала, как стать женственной и побороть свои комплексы
Фото: Instagram

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Высоцкая раскрыла секрет женственности. По её словам, девушка в любом возрасте должна выглядеть прекрасно и следить за своим гардеробом.

Телеведущая рассказала, что с возрастом научилась бороться с комплексами, а верным способом в данном направлении считает пересмотр своего гардероба. Высоцкая отметила, что сейчас её взгляды кардинально изменились и она выбирает образы без оглядки на других, пишет teleprogramma.pro.

"Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носите платья! Красивых вещей много, а жизни мало ... стану старой бабкой, буду носить по два платья, потому что все не успела. Чтобы этого ни случилось, нужно наряжаться каждый день", - заявила Высоцкая в программе "Мне это нравится".

Знаменитость призналась, что не любит привлекать к себе внимание, но старается разделять работу на сцене и повседневную жизнь.

БА

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