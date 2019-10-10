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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Онкопсихолог и подруга Заворотнюк посоветовала сравнить рак с гриппом

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Онкопсихолог и подруга Заворотнюк посоветовала сравнить рак с гриппом
Фото: Instagram

Подруга актрисы Анастасии Заворотнюк - онкопсихолог Мария Контэ посоветовала больным представлять, что у них тяжёлая форма гриппа, а вовсе не рак. По её словам, тогда им будет проще справиться с ужасом и паникой при постановке смертельного диагноза, пишет kp.ru.

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"Иногда не так страшна химиотерапия, как ее последствия. Моя задача - объяснить человеку, что его обиды, страх или агрессия основываются на токсичности, и это надо переждать", - пояснила Контэ.

По её словам, за 5-6 лет работы она видела множество пациентов, одни брали себя в руки, меняли питание и режим сна, другие жили обычной жизнь и тоже выздоравливали.

"Самое главное – «проснуться» и понять, что ваша жизнь не начнётся, когда вы выздоровеете, она идёт прямо сейчас ... Это время, когда вы должны быть с близкими и любимыми людьми ... Иногда последние месяцы жизни бывают намного важнее и интереснее, чем все, что было до диагноза", - отметила она.

Сама Контэ смогла победить рак кожи, а позже выучилась на онкопсихолога, чтобы помогать людям бороться с заболеванием.

БА

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