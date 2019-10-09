Врач: у Заворотнюк на помощь специалиста есть 48 часов

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9 октября 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова оценила состояние актрисы Анстасии Заворотнюк, которую якобы парализовано во время выписки из больницы, где она проходила лечение.

Очевидцы рассказали, как выглядела Заворотнюк во время выписки

"Действовать нужно очень быстро, так как времени мало - максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все - таки случилась, то ему можно назначить только паллиативную помощь", - передаёт слова врача teleprogramma.pro.

Врач пояснила, что паллиативная помощь – это лишь снятие болевых симптомов и возможность дать "уйти" человеку с наименьшими страданиями. Абузарова отметила, что у страдающих от онкологии данный период может длиться месяц, а может и год.

По её словам, при раковой парализации каждая минута на счету. Абузарова отметила, что в таком случае ни о какой реабилитации речи идти не может.