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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Врач: у Заворотнюк на помощь специалиста есть 48 часов

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Врач: у Заворотнюк на помощь специалиста есть 48 часов
Фото: Instagram

Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова оценила состояние актрисы Анстасии Заворотнюк, которую якобы парализовано во время выписки из больницы, где она проходила лечение.

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"Действовать нужно очень быстро, так как времени мало - максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все - таки случилась, то ему можно назначить только паллиативную помощь", - передаёт слова врача teleprogramma.pro.

Врач пояснила, что паллиативная помощь – это лишь снятие болевых симптомов и возможность дать "уйти" человеку с наименьшими страданиями. Абузарова отметила, что у страдающих от онкологии данный период может длиться месяц, а может и год.

По её словам, при раковой парализации каждая минута на счету. Абузарова отметила, что в таком случае ни о какой реабилитации речи идти не может.

БА

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