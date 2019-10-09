Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Отец Киркорова предложил раздать перевод русской песни зрителям Евровидения

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Отец Киркорова предложил раздать перевод русской песни зрителям Евровидения
фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Народный артист РФ Бедрос Киркоров отреагировал на сообщение об исполнении песни на русском языке впервые за последние 15 лет на Евровидении в 2020 году. По его словам, это поможет больше рассказать о русской культуре.

Рудковская оценила идею исполнить на "Евровидении" песню на русском

Рудковская оценила идею исполнить на "Евровидении" песню на русском

"Я отношусь очень положительно. Потому что мы должны показать нашу культуру с нашим языком", - передаёт слова исполнителя РИА Новости.

Киркоров - старший предложил раздать перевод русской песни жюри и зрителям в зале или разместить текст в открытом доступе, чтобы понимать, о чём идёт в ней речь.

Певец отметил, что не хотел бы стать автором песни. Киркоров добавил, что он композитор, а не певец, но исполнить песню на русском языке - "это хорошо".

БА

//картина дня

Политика

Песков оценил стихотворение Шнурова про отдых Путина

Песков оценил стихотворение Шнурова про отдых Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на стихотворение музыканта и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения главы государства.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг слова информатора о том, что его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским нёс "сумасшедший характер".

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг слова информатора о том, что его разговор с украинским лидером…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Питерский эксцентричный фудлегер Герман Стерлигов опубликовал необычное объявление о найме на работу. "Ищу страшненькую девочку дурочку. Которая никому не нужна. Которая…

//новости ан

//новости ан

Руководитель Сбербанка Герман Греф решил потратить 482 миллиона рублей на закупку программного обеспечения сразу после утечки данных владельцев кредитных карт. Тот случай…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные…

Кружок по робототехнике оказался притоном для несовершеннолетних. Белорусская милиция задержала 38-летнего руководителя клуба для подростков. Ему инкриминируют склонение…