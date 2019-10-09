Отец Киркорова предложил раздать перевод русской песни зрителям Евровидения

Народный артист РФ Бедрос Киркоров отреагировал на сообщение об исполнении песни на русском языке впервые за последние 15 лет на Евровидении в 2020 году. По его словам, это поможет больше рассказать о русской культуре.
"Я отношусь очень положительно. Потому что мы должны показать нашу культуру с нашим языком", - передаёт слова исполнителя РИА Новости.
Киркоров - старший предложил раздать перевод русской песни жюри и зрителям в зале или разместить текст в открытом доступе, чтобы понимать, о чём идёт в ней речь.
Певец отметил, что не хотел бы стать автором песни. Киркоров добавил, что он композитор, а не певец, но исполнить песню на русском языке - "это хорошо".