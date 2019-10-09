Отец Киркорова предложил раздать перевод русской песни зрителям Евровидения

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9 октября 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Народный артист РФ Бедрос Киркоров отреагировал на сообщение об исполнении песни на русском языке впервые за последние 15 лет на Евровидении в 2020 году. По его словам, это поможет больше рассказать о русской культуре.

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"Я отношусь очень положительно. Потому что мы должны показать нашу культуру с нашим языком", - передаёт слова исполнителя РИА Новости.

Киркоров - старший предложил раздать перевод русской песни жюри и зрителям в зале или разместить текст в открытом доступе, чтобы понимать, о чём идёт в ней речь.

Певец отметил, что не хотел бы стать автором песни. Киркоров добавил, что он композитор, а не певец, но исполнить песню на русском языке - "это хорошо".