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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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"Эффектных, востребованных и знающих себе цену прошу не писать". Зачем Герман Стерлигов ищет страшненькую дурочку?

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

"Эффектных, востребованных и знающих себе цену прошу не писать". Зачем Герман Стерлигов ищет страшненькую дурочку?

Питерский эксцентричный фудлегер Герман Стерлигов опубликовал необычное объявление о найме на работу. «Ищу обыкновенную страшненькую девочку дурочку. Которая нахрен никому не нужна. Которая только и умеет, что сидеть в соцсетях.

Чтоб там же дальше и сидела, но уже за деньги - чтоб вела мои страницы и сайты и заводила новые. Обязательна грамотность в написании примерно ста пятидесяти слов в заданных комбинациях», - написал он в своем Instagram- аккаунте.

Помимо оплаты Герман плюсом обещает еще и «натуральную пищу», вот только трудно представить, кто из питерских барышень откликнется, признав себя «страшненькой дурочкой». «Опытных, востребованных, эффектных, самодостаточных, образованных, знающих себе цену, требующих к себе уважения, состоявшихся самовлюбленных дур прошу не беспокоится – надоели», - добавляет фермер.

«Сейчас все принцессы, самодостаточные, как раз, образованные, самовлюбленные, требующие уважения, эффектные и тд. Заведомо провальное мероприятие!», «Спасибо, Герман Львович, давно не мог объяснить деду, чем занимается СММщик», «Да ладно, все по честному. За самодостаточных, красивых и успешных тоже пишут страшненькие дурочки», - комментируют пост подписчики.

БИ

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