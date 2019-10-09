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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Очевидцы рассказали, как выглядела Заворотнюк во время выписки

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Очевидцы рассказали, как выглядела Заворотнюк во время выписки
Фото: соцсети

Свидетели выписки российской актрисы Анастасии Заворотнюк из столичной клиники рассказали, как выглядит артистка. По словам очевидцев, Заворотнюк невозможно узнать.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что родные забрали Анастасию Заворотнюк из клиники, в которой она проходила лечение. Предполагается, что актриса продолжит лечиться на дому, либо в другой больнице.

По словам людей, которые присутствовали при выписке звезды, болезнь изменила её практически до неузнаваемости. Заворотнюк покинула клинику на каталке, при этом на голову была надета косынка и солнцезащитные очки. Также очевидцы отметили, что звезда сильно располнела из-за болезни, от чего стала практически неузнаваема, передаёт МК.

АБ

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