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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Орбакайте рассказала, как поддерживает стройность

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Орбакайте рассказала, как поддерживает стройность
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

48-летняя певица Кристина Орбакайте рассказала, как сохраняет свою стройность в течение долгих лет. Оказалось, что дочка примадонны российской эстрады всегда придерживается определенных правил.

Кристина убеждена, что самое главное – не переедать. Кроме того, она старается ограничивать себя в сладком и соленом. Однако, Орбакайте не отказывает себе в пирожном или тортике – она лишь старается съесть лакомство днем, а не вечером, передает teleprogramma.pro.

В выходные дни Кристина посещает занятия пилатесом, силовые тренировки, а также плавает в бассейне.

ЕТ

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