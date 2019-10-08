Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Врач-онколог предположил, почему Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-онколог предположил, почему Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Врач-онколог предположил, почему актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. СМИ пишут о выписке звезды сериала "Моя прекрасная няня" из медицинского центра. Официальных комментариев родственники Заворотнюк не дают.

Врач-онколог Игорь Долгополов считает, что в лечении актрисы, возможно, был взят перерыв. Вторая версия, курс лечения не дал положительных результатов.

По словам онколога, ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой, может означать несколько вещей: пациент может быть выписан на перерыв в лечении, либо прописанное лечение неэффективно. "То есть он выписывается на паллиативную терапию домой", - рассказал он. в интервью телеканалу "Звезда".

ИЧ

//картина дня

Политика

Националисты проболтались, кто стоит за срывом отвода войск

Националисты проболтались, кто стоит за срывом отвода войск

За появлением националистов батальона «Азов» в Золотом может стоять заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян. Его имя назвали в своем видеообращении сами захватчики населенного пункта.

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый считает, что к концу 2019 года курс рубля понизится на шесть процентов. Один доллар будет стоить около 69 рублей.

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый считает, что к концу 2019 года курс рубля…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Краснодарские врачи узнали из соцсетей об американской девочке Луне Феннер, родившейся с родимым пятном на лице огромного размера - меланоцитарным невусом. В США лечение…

//новости ан

//новости ан

История с болезнью Анастасии Заворотнюк не дает покоя ни журналистам, ни блогерам. Информации мало, она скупо дозируется кем-то из окружения звезды, а потому слухи…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оригинально поздравил жену Регину с днем рождения. Музыкант опубликовал в Instagram фото любимой супруги без одежды, прикрытой…

Американская психиатрическая ассоциация официально подтвердила то, о чем многие и сами догадывались. Постоянное желание фотографировать себя, делать так называемые…