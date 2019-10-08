Врач-онколог предположил, почему Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

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8 октября 2019, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Врач-онколог предположил, почему актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. СМИ пишут о выписке звезды сериала "Моя прекрасная няня" из медицинского центра. Официальных комментариев родственники Заворотнюк не дают.

Врач-онколог Игорь Долгополов считает, что в лечении актрисы, возможно, был взят перерыв. Вторая версия, курс лечения не дал положительных результатов.

По словам онколога, ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой, может означать несколько вещей: пациент может быть выписан на перерыв в лечении, либо прописанное лечение неэффективно. "То есть он выписывается на паллиативную терапию домой", - рассказал он. в интервью телеканалу "Звезда".