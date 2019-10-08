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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оригинально поздравил жену с днем рождения, опубликовав ее фото без одежды, но со шляпой

, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оригинально поздравил жену с днем рождения, опубликовав ее фото без одежды, но со шляпой
фото: соцсети

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оригинально поздравил жену Регину с днем рождения. Музыкант опубликовал в Instagram фото любимой супруги без одежды, прикрытой шляпой с большими полями, и написал стихи.

 
 
 
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Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)7 Окт 2019 в 4:59 PDT

"... Ты всегда для меня совершенна.
Бог тобою меня наградил.
Даже там, где то в новой вселенной,
Я бы снова Тебя полюбил..
Мне с тобой так тепло и уютно,
За окном: море, солнце, покой...
И мечтаю я каждое утро
Просыпаться в обнимку с тобой!" - поздравил Жуков с днем рождения своего "малыша".


Подарок жене певец тоже сделал оригинально. Пригласил в аэропорт.  Праздновать день рождения Регины супруги улетели в Италию.

"Зная своего мужа, я ожидала самого хорошего, а оказалось – потрясающее", - призналась Регина.

 
 
 
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Публикация от Регина Бурд (@burdregina)7 Окт 2019 в 11:02 PDT

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