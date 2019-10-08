Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оригинально поздравил жену Регину с днем рождения. Музыкант опубликовал в Instagram фото любимой супруги без одежды, прикрытой шляпой с большими полями, и написал стихи.
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"... Ты всегда для меня совершенна.
Бог тобою меня наградил.
Даже там, где то в новой вселенной,
Я бы снова Тебя полюбил..
Мне с тобой так тепло и уютно,
За окном: море, солнце, покой...
И мечтаю я каждое утро
Просыпаться в обнимку с тобой!" - поздравил Жуков с днем рождения своего "малыша".
Подарок жене певец тоже сделал оригинально. Пригласил в аэропорт. Праздновать день рождения Регины супруги улетели в Италию.
"Зная своего мужа, я ожидала самого хорошего, а оказалось – потрясающее", - призналась Регина.
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