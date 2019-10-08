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8 октября 2019, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оригинально поздравил жену Регину с днем рождения. Музыкант опубликовал в Instagram фото любимой супруги без одежды, прикрытой шляпой с большими полями, и написал стихи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)7 Окт 2019 в 4:59 PDT

"... Ты всегда для меня совершенна.

Бог тобою меня наградил.

Даже там, где то в новой вселенной,

Я бы снова Тебя полюбил..

Мне с тобой так тепло и уютно,

За окном: море, солнце, покой...

И мечтаю я каждое утро

Просыпаться в обнимку с тобой!" - поздравил Жуков с днем рождения своего "малыша".



Подарок жене певец тоже сделал оригинально. Пригласил в аэропорт. Праздновать день рождения Регины супруги улетели в Италию.

"Зная своего мужа, я ожидала самого хорошего, а оказалось – потрясающее", - призналась Регина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Регина Бурд (@burdregina)7 Окт 2019 в 11:02 PDT