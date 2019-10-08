В сети обсуждают фото Стефании Маликовой, снявшейся прикрытой розами

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8 октября 2019, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В сети обсуждают оригинальное фото дочери музыканта Дмитрия Маликова 19-летней студентки Стефании Маликовой. Девушка -красавица сфотографировалась без одежды, прикрывшись букетами роз и с ожерельем из жемчуга на шее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova)6 Окт 2019 в 2:50 PDT

Подписчики Стеши Маликовой восхищены нежным образом: "Божественна". "Нежность этих прекрасных фотографий зашкаливает", - оценили фолловеры.

Сама Стефания Маликова рядом с фото процитировала стихотворение своего любимого поэта Расула Гамзатова "Три сонета".

"Любовь - это то, что объединяет", - считает девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova)6 Окт 2019 в 1:07 PDT