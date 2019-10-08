В сети обсуждают фото Стефании Маликовой, снявшейся прикрытой розами

В сети обсуждают оригинальное фото дочери музыканта Дмитрия Маликова 19-летней студентки Стефании Маликовой. Девушка -красавица сфотографировалась без одежды, прикрывшись букетами роз и с ожерельем из жемчуга на шее.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики Стеши Маликовой восхищены нежным образом: "Божественна". "Нежность этих прекрасных фотографий зашкаливает", - оценили фолловеры.
Сама Стефания Маликова рядом с фото процитировала стихотворение своего любимого поэта Расула Гамзатова "Три сонета".
"Любовь - это то, что объединяет", - считает девушка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram