В книге о Жанне Фриске говорится, о чем она думала перед смертью

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8 октября 2019, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Певица Жанна Фриске заболела сразу после родов, медики диагностировали у одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса рак мозга. Бывшая солистка группы "Блестящие" боролась за жизнь. У нее рос сын, малышом занималась мама певицы Ольга Владимировна. Фриске лечили в США.

Но Жанна не выжила. Прошло четыре года со смерти Жанны Фриске. На сайте журнала Starhit опубликованы первые отрывки из книги "Блестка", друг Жанны, сценарист Геннадий Куркин, написал о последних днях певицы.

"Если вы читаете это, значит, меня уже нет", - начинается повествование. По признанию Жанны Фриске, недомогание она почувствовала сразу после родов, было "мучительно стоять, лежать, думать". Врачи сразу сказали Жанне, что жить ей осталось недолго.

Родные Жанны и близкие друзья сначала скрывали диагноз артистки. И Жанны не хотела распространяться о недуге. Но поклонники интересовались, почему не видно их любимицы.

Муж Жанны, именно так называет себя телеведущий Дмитрий Шепелев, вынужден был сделать официальное заявление. Фриске вместе с Шепелевым записывала обращение к поклонникам. Дмитрий несколько раз прерывал запись - слезы не давали говорить.

Жанна терпела, сдерживала рыдания. "Тот, кто не умирал, не поймет. Это острое, постыдное, уродливое двухголовое чувство, любовь и зависть уходящего к остающемуся", - говорится в книге о Жанне Фриске.