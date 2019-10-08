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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Актриса Наталья Бочкарева пообщалась с журналистами после слухов об исчезновении

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Наталья Бочкарева пообщалась с журналистами после слухов об исчезновении
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Звезда сериала "Счастливы вместе", известная актриса Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений об исчезновении. Артистка побеседовали с журналистами и рассказала правду о своем самочувствии.
 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкарева перестала общаться с людьми и не выходит на улицу. 
 
Наталья в беседе с РБК уточнила, что чувствует себя хорошо. Актриса не пожелала рассказывать о своих дальнейших планах, отметив, что скоро ее поклонники "все узнают".
 
Напомним, в конце сентября некоторые издания сообщили, что Наталья Бочкарева была задержана в Москве с запрещенными веществами. Сама артистка опровергает эту информацию.
ЕТ

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