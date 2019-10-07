Друг Натальи Бочкаревой раскрыл, почему она замолчала и не выходит на связь

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7 октября 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Друг Натальи Бочкаревой, о задержании которой с кокаином писали СМИ, раскрыл, почему она замолчала и не выходит на связь. Музыкант Андрей Ковалев рассказал, что звезда сериала "Счастливы вместе" никуда не прячется, не переехала из своей квартиры на другое место жительства, не планирует покидать Москву.

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По словам Ковалева, актриса находится под подпиской о невыезде, а ее адвокаты запретили ей общаться с прессой.

Сегодня появились сообщения, что Бочкарева перестала выходить на связь и якобы поздно ночью вывезла из своей школы-студии вещи. Соседи актрисы говорят, что не видят ее.

Друг актрисы Андрей Ковалев в интервью телеканалу "360" объяснил, что школа-студия Бочкаревой переезжает в другое место.

В отношении Натальи Бочкаревой возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических веществ.

В сеть попало видео задержания знаменитости сотрудниками ДПС. Она все отрицает.

Ранее адвокат Леонид Устьев рассказал, что в случае, если вину Бочкаревой докажут в суде, ей может грозить до семи лет лишения свободы.