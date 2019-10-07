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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Арт-директор Моисеева рассказал о состоянии артиста

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Арт-директор Моисеева рассказал о состоянии артиста
Фото: соцсети

Ранее в ряде источников появилась информация о том, что Заслуженный артист России Борис Моисеев в экстренном порядке доставлен из Юрмалы в Москву из-за инсульта. Арт-директор артиста Сергей Горох рассказал, стоит ли переживать за здоровье исполнителя.

Горох заверил, что появившаяся в Сети информация не соответствует действительности, передаёт РИА Новости. По его словам, на данный момент нет причин для беспокойства.

«Эта информация двухлетней давности, даже текст один и тот же, что был раньше. Это неправда. Все нормально, все стабильно с его здоровьем. С ним все в порядке, не переживайте», - заявил Горох.

АБ

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