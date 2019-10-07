Самбурская покорила мужчин откровенными снимками в купальнике

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7 октября 2019, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками серией смелых снимков в совместном купальнике на острове Самуи (Тайланд). Подписчиков покорила стройная и подтянутая фигура знаменитости.

"Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься", - подписала пост с фотографиями актриса в Instagram.

На снимках Самбурская позирует в совместном красном купальнике от известного дизайнера на фоне белоснежного пляжа и морского пейзажа. Купальник открыт по бокам и со спины, чем подчёркивает прекрасную фигуру актрисы.

Подписчики оценили образ знаменитости, особенно мужская половина аудитории, а девушки начали спрашивать курс тренировок и специальную диету, чтобы добиться такого результата.

"Ох, как горячо то!!!" - не сдержался один из фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)5 Окт 2019 в 1:25 PDT