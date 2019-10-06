Милонов сравнил популярность Ольги Бузовой и сифилис

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6 октября 2019, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский депутат Виталий Милонов резко высказался в адрес популярной исполнительницы Ольги Бузовой. Парламентарий призвал певицу “жить нормальной жизнью”.

“Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно. Но я надеюсь, что не все закончено”, - заявил Милонов.

Парламентарий выразил надежду, что Бузовой всё-таки удастся найти себе мужа и быть счастливой в браке. Он посоветовал девушке искать спутника жизни не ради выгоды, чтобы “продать рекламное время”, а по любви, передаёт РИА Новости слова депутата Госдумы.