Владимир Зеленский строит планы, чем он займется через пять лет

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6 октября 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский уже строит планы, чем он займется через пять лет. Зеленский на посту главы государства находит время для общения со своими бывшими коллегами-актерами.

До президентства он руководит студией "Квартал 95". Туда он и планирует вернуться через пять лет, когда завершится его президентский срок. Актриса шоу "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что была восхищена речью Заленского на День независимости и позвонила ему, чтобы лично высказаться о своих эмоциях. По словам Кравец, Зеленский попросил звонить ему и признался, что хотел бы "оставаться на земле" и серьезно пообещал: "Планирую через пять лет вернуться". Актриса рассказала, что Зеленский до сих пор не удалился из общих чатов участников "Квартала 95", он вычитывает все шутки сценаристов шоу о себе и своей жене Елене.

Владимир Зеленский основал студию "Квартал 95" в 2003 году и был не только художественным руководителем, но и актером В сериале "Слуга народ" он сыграл учителя истории, который становится президентом Украины.

В августе, Зеленский, как и обещал до выборов, ушел из бизнеса и передал партнерам свои доли во всех компаниях, в том числе в "Квартале 95".

Интервью Елены Кравец программе "Светская жизнь" опубликовано на YouTube.