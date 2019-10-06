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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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52-летняя Рената Литвинова показала идеальную фигуру в кожаной юбке

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

52-летняя Рената Литвинова показала идеальную фигуру в кожаной юбке
фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

52-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала идеальную фигуру в кожаной юбке. Знаменитость довольно часто радует своих поклонников новыми фотографиями в социальной сети.

На снимке Рената позирует в свитере цвета хаки, кожаной мини-юбке и черных колготках. Этот наряд подчеркивает стройную фигуру Литвиновой и делает акцент на стройной талии актрисы.

Ранее в одной из телевизионных передач Рената призналась, что ограничивает себя во вредной пище и старается заниматься спортом. Усилия Литвиновой дают свои плоды – актриса имеет возможность носить абсолютно любые, даже самые смелые, обтягивающие наряды.

 

 
 
 
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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)5 Окт 2019 в 7:24 PDT

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