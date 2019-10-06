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6 октября 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Актриса Марина Куклина- Май умерла в Киеве. Артистка, которая снималась в российских и украинских сериалах "Возвращение Мухтара – 5", "Пес", "Анна Герман", ушла из жизни в субботу, 5 октября. Ей было только 33 года.

Причины кончины актрисы пока не называются. По некоторым данным, в прошлом году Марина проходила курс лечения от рака.

У Марины Куклиной остались муж, режиссер Андрей Май, и маленький сын.

Коллеги актрисы шокированы новостью о ее смерти, - пишут украинские СМИ. "Марина Куклина... Ты просто космос! Покойся с миром", - написала актриса Дина Куца. "Мариночка… Свет, это то, что она излучала... мы с сыном пришли на спектакль "Поллианна" и я впервые увидела ее на сцене и просто растворилась и влюбилась, я плакала, смеялась и радовалась, что мой сын увидел Поллианну даже лучше, чем в книге… Светлая память тебе, Девочка Света Марина", - написала Римма Зюбина.

Марина Куклина более 10 лет работала в Киевском театре юных зрителей на Липках. В кино снималась с 2009 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marina Kuklina (@marinamaykuklina)9 Май 2018 в 12:44 PDT