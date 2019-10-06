Дочь Кончаловского намекнула о помолвке со своим возлюбленным

Дочери режиссера Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Марии сейчас 18 лет. Маша Михалкова поделилась серьезной новостью об изменении в ее личной жизни. У Марии есть любимый парень - Никита Кузьминов.
Несколько месяцев назад девушка ушла от родителей и стала жить с возлюбленным. А на днях молодые люди обручились.
Дочь знаменитостей опубликовала фото в Инстаграм с Никитой. На их безымянных пальцах правых рук красуются обручальные кольца. "Мне тут нашёптывают на ушко.... Разное... интересное. Обмолвилась, что помолвлены)))", - поделилась Маша. Думаем, Никита шепчет невесте, как любит её.
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Еще Маша выложила интересное фото обручальных колечек.
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Родители Михалковой пока событие не комментируют.
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