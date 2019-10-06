Дочь Кончаловского намекнула о помолвке со своим возлюбленным

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6 октября 2019, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Дочери режиссера Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Марии сейчас 18 лет. Маша Михалкова поделилась серьезной новостью об изменении в ее личной жизни. У Марии есть любимый парень - Никита Кузьминов.

Несколько месяцев назад девушка ушла от родителей и стала жить с возлюбленным. А на днях молодые люди обручились.

Дочь знаменитостей опубликовала фото в Инстаграм с Никитой. На их безымянных пальцах правых рук красуются обручальные кольца. "Мне тут нашёптывают на ушко.... Разное... интересное. Обмолвилась, что помолвлены)))", - поделилась Маша. Думаем, Никита шепчет невесте, как любит её.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская. (@welcometomaria)4 Окт 2019 в 11:10 PDT

Еще Маша выложила интересное фото обручальных колечек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская. (@welcometomaria)5 Окт 2019 в 1:15 PDT

Родители Михалковой пока событие не комментируют.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)5 Окт 2019 в 11:01 PDT