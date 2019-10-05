Элтон Джон вспомнил о спасшей ему жизнь русской медсестре

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5 октября 2019, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Известный британский музыкант Элтон Джон рассказал о русской медсестре, которая спасла его от осложнений, возникших после операции по удалению опухоли в 2017 году. 72–летний артист после новости о раке отказался от химиотерапии, чтобы не отменять свои концерты.

«Я пошел прямо на операцию … На самом деле, решение за меня приняли мои дети. Мне не нравилось, что передо мной, перед нами в будущем будет стоять рак, я хотел избавиться от него», – приводит отрывки автобиографии из книги музыканта газета «Daily Mail».

В издании отмечается, что операция прошла успешно, но через десять дней после неё выяснилось о заражении серьёзной инфекцией, которая могла привести к летальному исходу. Музыкант объяснил, что его срочно доставили в больницу, но врачам не удавалось сделать ему укол.

«В конце концов, для введения успокоительного средства, им пришлось привезти русскую медсестру, женщину, у которой было сложение тела олимпийской толкательницы ядра … Один в больнице ночью я молился: "Пожалуйста, не дай мне умереть, дай мне снова увидеть детей, дай мне еще немного времени», – вспоминает Элтон Джон.