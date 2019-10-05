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5 октября 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Накануне юморист Евгений Петросян наконец смог попасть в квартиру в Зачатьевском переулке, где в настоящий момент живет его бывшая супруга Елена Степаненко. Артисту не удавалось это сделать целый год.

Напомним, Петросян и Степаненко развелись в прошлом году, но имущество не разделили до сих пор. Евгений Ваганович утверждал, что экс-супруга не пускает его на порог и не позволяет забирать личные вещи.

По словам адвоката Сергея Жорина, который также присутствовал при встрече юмористов, они общались не слишком тепло. Степаненко позволила бывшему мужу ненадолго зайти в квартиру и вынести некоторые предметы. Юрист сделал несколько кадров, на которых заметно, что Елена Григорьевна выглядела не слишком счастливой. Многие, однако, отметили, что артистка очень изменилась внешне – похудела, помолодела и начала более стильно одеваться.







