Дочь Дарьи Мороз становится больше и больше похожа на маму актрисы

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4 октября 2019, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Дочь Дарьи Мороз Аня Богомолова с возрастом становится больше и больше похожа на маму актрисы Марину Левтову. Аня - дочери Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова десять лет. Мама Дарья считает Анечку уже взрослой.

У Мороз много работы съемки в кино, репетиции в театре и спектакли, гастроли. Когда есть возможность, актриса берет дочь в поездки с собой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от d_moroz (@d_moroz)3 Окт 2019 в 11:31 PDT

Дарья опубликовала фото Ани и рассказала о поездке в Санкт-Петербург с дочерью: "... Анна Константиновна рванула с мамой в Питер потусоваться на пару дней. Взрослая веселая ироничная дочь это кайф, скажу я вам!!"

Подписчики посмотрели на Анечку, и сразу вспомнили Марину Левтову. Актриса трагически погибла в 2000 году. "Маленькая Марина Левтова", "Если посмотреть на фото мамы Дарьи - очень похожа Анечка на бабушку...", - отметили фолловеры.









После развода Дарья Мороз и Константин Богомолов поддерживают отношения. Оба занимаются воспитанием Ани.

Он и Ксения Собчак приглашали Дарью на свою свадьбу. Мороз отказалась.