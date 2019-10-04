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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Дочь Дарьи Мороз становится больше и больше похожа на маму актрисы

, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Дарьи Мороз становится больше и больше похожа на маму актрисы
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Дочь Дарьи Мороз Аня Богомолова с возрастом становится больше и больше похожа на маму актрисы Марину Левтову. Аня - дочери Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова десять лет.  Мама Дарья считает Анечку уже взрослой.

У Мороз много работы съемки в кино, репетиции в театре и спектакли, гастроли. Когда есть возможность, актриса берет дочь в поездки с собой.

 
 
 
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Публикация от d_moroz (@d_moroz)3 Окт 2019 в 11:31 PDT

Дарья опубликовала фото Ани и рассказала о поездке в Санкт-Петербург с дочерью: "... Анна Константиновна рванула с мамой в Питер потусоваться на пару дней. Взрослая веселая ироничная дочь это кайф, скажу я вам!!"

Подписчики посмотрели на Анечку, и сразу вспомнили Марину Левтову. Актриса трагически погибла в 2000 году. "Маленькая Марина Левтова", "Если посмотреть на фото мамы Дарьи - очень похожа Анечка на бабушку...", - отметили фолловеры.

Дочь Дарьи Мороз становится больше и больше похожа на маму актрисы

После развода Дарья Мороз и Константин Богомолов поддерживают отношения. Оба занимаются воспитанием Ани.

Он и Ксения Собчак приглашали Дарью на свою свадьбу. Мороз отказалась.

ИЧ

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