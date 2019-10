Модель Алеся Кафельникова пожаловалась на заболевание ног. 20-летняя дочь легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникова работает на самых престижных модных показах.

Недавно она представляла одежду мировых брендов на Неделе моды в Париже. А до этого - в Лондоне. Алеся Кафельникова выходила на подиум со знаменитой моделью - соотечественницей Ириной Шейк.

Родители сейчас рады за дочь. Мама девушки Мария Ташкова написала комментарий "Гордящаяся мать".

Но теперь Алесе предстоит заняться ногами. Они у нее стройные и красивые. Но есть плоскостопие.

По словам девушки, оно развилось после напряженной работы на подиумах. "....теперь надо лечить плоскостопие. 3 недели на каблуках, принесите костыли", - написала она в Твиттер.

