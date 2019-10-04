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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Модель Алеся Кафельникова пожаловалась на заболевание ног

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Модель Алеся Кафельникова пожаловалась на заболевание ног
фото: соцсети

Модель Алеся Кафельникова пожаловалась на заболевание ног. 20-летняя дочь легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникова работает на самых престижных модных показах.

Недавно она представляла  одежду мировых брендов на Неделе моды в Париже. А до этого - в Лондоне. Алеся Кафельникова выходила на подиум со знаменитой моделью - соотечественницей Ириной Шейк.
Родители сейчас рады за дочь. Мама девушки Мария Ташкова написала комментарий "Гордящаяся мать".

Но теперь Алесе предстоит заняться ногами. Они у нее стройные и красивые. Но есть плоскостопие.
По словам девушки, оно развилось после напряженной работы на подиумах.  "....теперь надо лечить плоскостопие. 3 недели на каблуках, принесите костыли", - написала она в Твиттер.

 
 
 
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Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)26 Сен 2019 в 12:58 PDT

 
 
 
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Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)1 Окт 2019 в 12:53 PDT

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