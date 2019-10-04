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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Виторган опубликовал фото старшей дочери с няней

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Виторган опубликовал фото старшей дочери с няней
фото: pixabay.com

Растить и нянчить маленьких дочек 78-летнему Эммануилу Виторгану и его 56-летней супруге Ирине Млодик помогает няня. Недавно в семье Виторгана случилось пополнение - вторая дочь. Клару назвали в честь мамы главы семейства.

Эстель - старшая дочь. Родители справляются с дочками, отец ходит с ними на прогулку. Но помощь няни - бесценна.
Виторган опубликовал фото няни Лены с его старшей дочерью Эстель на руках. Семейство поблагодарило няню за работу и помощь. Лена в семье Виторганов почти с первых дней рождения Эстель.

Ирина Млодик после рождения первенца серьезно отнеслась к подбору няни.

 
 
 
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Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)3 Окт 2019 в 1:52 PDT

"Хотим сказать спасибо нашей няне Лене Леневой, которая с нами, практически, с рождения! Спасибо, Леночка тебе за Этеличку, а теперь и за Кларочку! Будь счастлива! Всего тебе самого доброго в жизни! С днем рождения!!!" - написал актер.

Фолловеры отметили, как трепетно Эммануил Виторган относится к няне своих девочек. "Как приятно когда поздравляют НЯНЮ которая жила с ребёнком и даёт ему часть себя!!!", - пишут подписчики.

Всего у Эммануила Виторгана четверо детей. В первом браке с Тамарой Румянцевой родилась дочь Ксения. Мама сына актера Максима Виторгана - Алла Балтер. Она умерла.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган долго ждали рождения детей. Этель родилась в начале 2018 года, а Клара — прошлым летом.

 
 
 
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Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)19 Сен 2019 в 4:10 PDT

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