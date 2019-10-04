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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Осиная талия многодетной матери Екатерины Климовой не перестает поражать поклонников

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Осиная талия многодетной матери Екатерины Климовой не перестает поражать поклонников
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

41-летняя актриса Екатерина Климова, которая является матерью четверых детей, не перестает поражать поклонников своей фигурой. Особенное восхищение у фанатов вызывает осиная талия артистки.

На новых фотографиях Екатерина позирует в длинной бордовой юбке и темной толстовке с цветным узором. Актриса в этом наряде выглядит невероятно стройной и хрупкой. Многие фолловеры заметили, что талию многодетной матери можно буквально "обхватить двумя пальцами". Ранее Климова призналась, что не верит в диеты и старается всегда придерживаться здорового образа жизни, а время от времени позволяет себя маленькие радости в виде куска торта или нескольких долек шоколада.

Кроме того, Екатерина старается регулярно посещать массажиста, каждый день отжиматься и по десять минут в день напрягать те мышцы, которые требуется уплотнить.

 

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)1 Окт 2019 в 3:37 PDT

ЕТ

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