Осиная талия многодетной матери Екатерины Климовой не перестает поражать поклонников

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4 октября 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

41-летняя актриса Екатерина Климова, которая является матерью четверых детей, не перестает поражать поклонников своей фигурой. Особенное восхищение у фанатов вызывает осиная талия артистки.

На новых фотографиях Екатерина позирует в длинной бордовой юбке и темной толстовке с цветным узором. Актриса в этом наряде выглядит невероятно стройной и хрупкой. Многие фолловеры заметили, что талию многодетной матери можно буквально "обхватить двумя пальцами". Ранее Климова призналась, что не верит в диеты и старается всегда придерживаться здорового образа жизни, а время от времени позволяет себя маленькие радости в виде куска торта или нескольких долек шоколада.

Кроме того, Екатерина старается регулярно посещать массажиста, каждый день отжиматься и по десять минут в день напрягать те мышцы, которые требуется уплотнить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)1 Окт 2019 в 3:37 PDT