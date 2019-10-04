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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Директор Заворотнюк не исключает, что актриса вернется к работе

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Директор Заворотнюк не исключает, что актриса вернется к работе
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Станислав Христов в беседе с журналистами не исключил, что актриса в будущем вернется к работе. Ранее в СМИ появилась информация о тяжелой болезни звезды.

Станислав Христов в разговоре с порталом URA.RU подчеркнул, что Анастасия действительно может вернуться к концертной деятельности. Кроме того, директор артистки полагает, что Заворотнюк сможет самостоятельно рассказать о своем состоянии в скором времени.

Напомним, ранее Христов заявлял, что Анастасия Заворотнюк даст интервью одному из телеканалов, однако позже отметил, что эта информация устарела.

ЕТ

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